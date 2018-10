Leszek Mazur, obecny szef KRS, stwierdził, że oświadczenie lustracyjne Waldemara Żurka, sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie oraz byłego rzecznika KRS, który ubiega się o stanowisko sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, budzi zastrzeżenia formalne Rady. W podobnej sytuacji był sędzia Dariusz Pawłyszcze.

- Chodzi o art. 30, który był w lipcu nowelizowany. On wymaga jakby zdublowania tego oświadczenia, a część kandydatów tego nie zrobiła. W tym sędzia Żurek oraz sędzia Pawłyszcze. Kandydaci różnie ten art. 30 rozumieją, sprawa jest dość zawiła, dlatego poprosiliśmy Wydział Prawny Krajowej Rady o wydanie opinii w tej sprawie - powiedział dla Onet.pl Leszek Mazur.

Sędzia Żurek wydał oświadczenie

W odpowiedzi na słowa szefa KRS sędzia Waldemar Żurek przekazał "Rzeczpospolitej" oświadczenie, w którym zaznaczył, że złożył oświadczenie lustracyjne już w 2007 roku. Przypomniał także, że w momencie upadku PRL-u miał zaledwie 19 lat.

W związku z wystąpieniem prasowym pana sędziego Leszka Mazura, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, z dnia 16 października 2018 r., z którego wynika, iż nie wie, czy prawidłowo złożyłem wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w zakresie oświadczenia lustracyjnego, przypominam, iż oświadczenie lustracyjne do Krajowej Rady Sądownictwa złożyłem już w 2007 r.

Jeśli Pan Przewodniczący Leszek Mazur ma wątpliwości co do mojej postawy w czasach PRL, to przypominam, że z końcem tamtego ustroju kończyłem liceum i miałem wtedy 19 lat. Zarówno w szkole podstawowej, jak i później nie współpracowałem z organami bezpieczeństwa PRL, o czym mogą zaświadczyć zarówno moi nauczyciele, jak i koledzy z klasy. Na dowód czego załączam również zdjęcie z tamtego okresu.

Informuję równocześnie, że dziś złożyłem do Krajowej Rady Sądownictwa ponowne oświadczenie lustracyjne.

Waldemar Żurek

Sędzia Żurek pozostał na liście kandydatów do SN

Wątpliwości, które KRS miała co do oświadczeń lustracyjnych kandydatów, mogły wpłynąć na ich wykluczenie z listy sędziów ubiegających się o stanowiska w SN. Jednak dziś, na stronie KRS pojawiła się oficjalna lista kandydatów do Sądu Najwyższego. Znajdują się na niej zarówno sędzia Waldemar Żurek, jak i sędzia Dariusz Pawłyszcze.