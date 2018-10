Watykański kardynał o "Klerze": część strategii przemyślanej propagandy przeciwko Polsce

window_licker pół godziny temu Oceniono 26 razy 22

7 biskupów i prymas należeli do "Targowicy" byli to :

1. Prymas Michał Jerzy Poniatowski

2.bp.Chełmski Wojciech Skarszewski,

3. bp. Żmudzki Jan Stefan Giedroyć,

4. bp. Poznański Antoni Onufry Okęcki,

5. bp. Łucki Adam Naruszewicz,

6.bp. Wileński Ignacy Jakub Massalski,

7. bp. Inflancki Józef Kossakowski,

8. bp. Przemyski Michał Sierakowski,



A całej tej antypolskiej bandzie błogosławił i życzył powodzenia na uroczystym połączeniu Targowiczan Litwy i Polski, Papież (listownie). tzw. Konfederacji Obojga Narodów. Gdy kościół dowiedział się o nałożeniu podatków na majątki kościelne oraz uchwaleniu Konstytucji 3 maja (konstytucja ograniczała przywileje kościoła i kleru), Papież Pius VI wysłał list do carycy Katarzyny zachęcający do zrobienia porządku z Polską.



Później kolejny papież Powstańców Powstania Listopadowego nazwał warchołami, wichrzycielami i buntownikami, a klerowi polskiemu nakazał, by przekonywał Polaków, że władza cara pochodzi od boga i należy ją uznawać. Watykan nałożył też ekskomunikę na wszystkich powstańców tak jak Listopadowych i Styczniowych jak i samych powstańców Kościuszkowskich a nasz Papież Jan Paweł II tej ekskomuniki z nich nie ściągną więc w myśl nauki kościoła ci powstańcy do dziś smażą się w piekle.



Kościół polski otrzymał od rosyjskiej carycy Katarzyny gwarancję nietykalności majątków a co więcej dostawał nadania majątków po polskich patriotach wywiezionych na Sybir!



Kościuszko powiesił dwóch katolickich biskupów Ignacego Jakuba Massalskiego i Józefa Kossakowskiego podczas Insurekcji kościuszkowskiej.