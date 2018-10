Wiry pod Poznaniem. 16-latek potrącony na przejściu dla pieszych. Jest w ciężkim stanie

W czwartek tuż po godz. 10 rano doszło do wypadku na przejściu dla pieszych na ul. Łęczyckiej w Wirach (gmina Komorniki). 16-latka przechodzącego przez jezdnię potrącił samochód osobowy marki Kia. W ciężkim stanie trafił on do szpitala - informuje "Głos Wielkopolski".

- Kierujący pojazdem był trzeźwy - powiedział "Głosowi" Piotr Garstka z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Policja ustala okoliczności wypadku.