Prezydent Łodzi Hanna wg niektórych sondaży może wygrać wybory samorządowe 2018 już w pierwszej turze. Jednak zdaniem PiS powinna teraz zrezygnować z urzędu i nie będzie mogą ponownie zostać prezydentem nawet, jeśli wygra. 27 września Zdanowska została prawomocnie skazana na 20 tys. zł grzywny za poświadczenie nieprawdy w dokumentach, które złożyła ubiegając się o kredyt 10 lat temu.

Politycy PiS argumentują, że zgodnie z prawem pracownikami samorządu nie mogą być osoby skazane z oskarżenia publicznego i winy umyślnej. Mówiło się nawet o tym, że władza może już teraz próbować usunąć prezydent i wygasić jej mandat. Jednak wojewoda łódzki Zbigniew Rau oświadczył, że ponieważ jej kadencja i tak się kończy, w praktyce nie ma to sensu. Wezwał ją jednak do rezygnacji z kandydowania.

Te wezwania zaczęły się szybko po uprawomocnieniu wyroku. Tymczasem - jak opisuje "Rzeczpospolita" - od prawie roku skazana jest Ewa Przybyło, burmistrz Rabki-Zdroju. Tak samo jak Zdanowska, została skazana z oskarżenia publicznego i winy umyślnej. Oskarżono ją o nieprzekazanie w terminie skarg na nią samą do sądu oraz blokowanie dostępu do informacji publicznej. Jednak wojewoda małopolski przez niemal rok nie zrobił nic, by wygasić jej mandat - opisuje "Rzeczpospolita". Nie pojawiły się też wezwania do ustąpienia, gdy Ewa Przybyło zdecydowała się startować w wyborach. Burmistrz jest bezpartyjna, jednak mówi się o niej jako "sympatyzującej" i "bliskiej" PiS. W sądzie broniła jej Małgorzata Wassermann. Andrzej Duda jeździ do Rabki na narty.

Wojewoda dowiedział się o wyroku od dziennikarzy

Sprawę skomentował w TVN24 Jacek Sasisn. To szef Komitetu Stałego Rady Ministrów mówił wcześniej, że "nie ma żadnej możliwości" aby Zdanowska mogła objąć urząd prezydenta po wyborach. W rozmowie z Konradem Piaseckim podkreślał, że "prawo jest takie samo dla wszystkich w Polsce". - Czyli jest takie samo dla burmistrz Rabki-Zdroju związanej z PiS? - zapytał dziennikarz. - Burmistrza czego? - dopytywał Sasin.

Piasecki wyjaśnił, że burmistrz od prawie roku jest skazana. - Jeśli została skazana to powinna przestać być burmistrzem. Sprawa jest jasna - oświadczył polityk. Dodał, że "on nie ma wiedzy o sprawie" i trzeba zapytać wojewody.

W odpowiedzi na pytania "Rz" rzeczniczka wojewody małopolskiego poinformowała, że do wojewody "nie przekazano wcześniej informacji w sprawie wyroku". Teraz urząd ma "zweryfikować informacje" dziennika. Ponieważ wybory są już za kilka dni, wojewoda teraz nie podejmie działań, ale w związku z ponownym kandydowaniem burmistrz "będzie monitorował sytuację" po wyborach.