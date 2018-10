Pogoda w czwartek. Ostatnie chwile, by cieszyć się słońcem. Od jutra chłodniej

Pogoda w czwartek nadal da nam powody do radości. Temperatura w większości regionów wyniesie ok. 20 st. Celsjusza.

Pogoda w czwartek. Najcieplej na zachodzie

Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie termometry mogą wskazać niewiele powyżej 20 st. C. Nieco chłodniej będzie na północy i południu - na Pomorzu, Podhalu i w Małopolsce miejscami temperatura może spaść do 17 stopni C.

Sprawdź aktualną pogodę na poniższej mapie:

Weekend chłodniejszy

W ciągu dnia będzie raczej pogodnie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr raczej słaby. Niestety jest też zła wiadomość. Czwartek będzie prawdopodobnie ostatnim tak ciepłym dniem przed weekendem. W piątek temperatura będzie wahała się w okolicach 14-17 st., jeszcze chłodniej może byś w sobotę i niedzielę.

