O sprawie dwóch napaści w Gdyni pisaliśmy w poniedziałek. Informację o tym na Facebooku zamieściła jedna z mieszkanek miasta. "O godzinie 6 nad ranem zostałam zaatakowana w drodze do domu. Napastnik napadł mnie pod klatką, w bloku, w którym mieszkam. Nie chciał nic ukraść, chociaż miał do tego okazję, chciał czegoś innego - dokładnie wiecie, czego. Mi udało się obronić, ale z tego, co dowiedziałam się na policji, inna dziewczyna na Chylonii [dzielnica Gdyni - red.] nie miała takiego szczęścia, została zgwałcona" - napisała kobieta.

Napaści seksualne w Gdyni. Policja poszukuje sprawcy

Kom. Krzysztof Kuśmierczyk z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni potwierdził w rozmowie z Gazeta.pl, że w piątek doszło do dwóch napaści. Funkcjonariusze nie wykluczają, że za oba przypadki może odpowiadać jeden sprawca. Dzisiaj policja opublikowała komunikat, w którym apeluje o pomoc w ujęciu napastnika. Gdyńscy funkcjonariusze zamieścili również na swojej stronie fragment nagrania z monitoringu oraz rysopis poszukiwanego. Z nagrania wynika, że mężczyzna prawdopodobnie jechał w autobusie z kobietą, na którą później napadł.

Mężczyzna jest w wieku ok. 25-30 lat, ma od 170 do 180 cm wzrostu, włosy jasne i krótkie, jest szczupłej budowy ciała. Napastnik ubrany był w kurtkę ortalionową koloru szaro-niebieskiego, ciemne spodnie, miał założony plecak koloru szarego.

"Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę, którego wizerunek został utrwalony na monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości lub miejsca pobytu, proszone są o kontakt z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Gdyni pod numerem telefonu 58-66-21-700 lub 58-66-21-702. Informacje można przekazać również dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji w Gdyni pod numerem 58-66-21-222, na numery alarmowe 112 i 997 lub mailowo na adres rzecznik-kmpgdynia@gd.policja.gov.pl" - czytamy w komunikacie policji.