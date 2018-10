Długoterminowa prognoza pogody. Jaka aura czeka nas w wybory samorządowe 2018?

Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach? Jak prognozuje Tvnmeteo.pl, ciepłe dni, które przyniósł nam wyż Wiktor ustąpią niedługo chłodniejszej aurze. A wszystko przez wyż Wolfgang, który przyniesie nam chłód z północno-zachodniej Europy.

Długoterminowa prognoza pogody. W górach może spaść śnieg

Słoneczna pogoda tylko do piątku. Pod koniec tygodnia nastąpi jej pogorszenie na terenie całego kraju. W przyszłym tygodniu w górach i na pogórzu może nawet spaść śnieg i śnieg z deszczem.

Obecnie temperatura oscyluje wokół 20 stopni Celsjusza, niedługo się to zmieni - w ciągu dnia będzie od 8 do 11 stopni. - To będzie kolosalna zmiana - powiedział meteorolog TVN, Tomasz Wasilewski.

Pogoda w wybory samorządowe 2018

W niedzielę wyborczą będzie jeszcze nieco cieplej - maksymalnie do 13 stopni w niektórych częściach kraju (północny zachód).