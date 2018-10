Oblał denaturatem i podpalił dwie kobiety. Nie przeżyły. Został skazany na 25 lat więzienia

Do tragicznego wydarzenia doszło 20 grudnia 2017 roku. Do straży pożarnej dotarło zgłoszenie o pożarze, który wybuchł na parterze budynku socjalnego w Prudniku, w województwie opolskim. Podczas akcji ratunkowej strażacy ewakuowali 25 osób. W spalonym budynku znaleziono ciała dwóch kobiet.

Po tragicznym pożarze okazało się, że w budynku doszło do podwójnego zabójstwa. Policja zatrzymała Sebastiana K., który mieszkał w ww. budynku. 20 grudnia 2017 roku Sebastian K. gościł w swoim mieszkaniu kilka osób, podczas spotkania zgromadzone tam osoby piły duże ilości alkoholu. W pewnym momencie Sebastian K. wyszedł z imprezy i udał się do innego mieszkania, w którym przebywały dwie kobiety. Między mężczyzną a dwiema kobietami doszło do awantury, która zakończyła się podwójnym zabójstwem.

- Wszedłem tam. Anna siedziała przy stole na pufie, Lidia na wersalce. Na stole stała półlitrowa, plastikowa butelka denaturatu. Chciałem ją zabrać, ale Lidia też ją złapała. Szarpaliśmy się, a z butelki wylał się denaturat - zeznania Sebastiana K. z pierwszej rozprawy relacjonuje portal tvn24.pl.

Tragiczny wypadek czy celowe zabójstwo? Sąd: Sebastian K. podpalił kobiety celowo

Według zeznań oskarżonego, denaturat miał rozlać się na podłodze i łóżku. Wtedy Sebastian K. miał popchnąć jedną z kobiet, a druga z nich wstała, zrzucając ze stołu zapalone świeczki. Według Sebastiana K. kobieta upadła, a ogień zaczął zajmować podłogę i łóżko, wcześniej oblane denaturatem. Mężczyzna zeznał, że wpadł w panikę i nie wiedział, jak mógłby pomóc.

Oskarżony zeznał, że gdy ogień zaczął się rozprzestrzeniać, złapał stojące na stole butelki i wylał ich zawartość w stronę płomieni, myśląc, że w środku znajduje się woda. W butelkach znajdował się jednak alkohol i pożar zaczął się rozprzestrzeniać. - Otworzyłem okno i wyskoczyłem na zewnątrz. Chciałem uciekać, bo byłem przestraszony, bałem się konsekwencji. Udałem się w kierunku mieszkania, żeby zaalarmować straż - zeznał 36-letni Sebastian K.

Wyrok w sprawie Sebastiana K. 25 lat więzienia, 10 lat pozbawienia praw publicznych

Obie kobiety nie przeżyły tragicznego pożaru. Sebastian K. został oskarżony o spowodowanie ich śmierci, a także o umyślne spowodowanie pożaru, który zagrażał zdrowiu i życiu mieszkańców kamienicy w Prudniku. Sebastian K. nie przyznał się do wywołania pożaru. Sąd uznał go za winnego i skazał Sebastiana K. na 25 lat pozbawienia wolności oraz 10 lat pozbawienia praw publicznych. Zdaniem sądu mężczyzna oblał kobiety denaturatem i podpalił je, a następnie podsycił ogień jeszcze raz polewając je alkoholem.