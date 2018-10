500 plus tylko dla szczepionych dzieci? Stefan Niesiołowski: Poszedłbym jeszcze dalej

Obywatelski projekt, który zakłada dobrowolność szczepień trafił do Sejmu i został skierowany do prac w komisjach. Tymczasem "Super Express" zwraca uwagę, że w Australii obowiązują przepisy, w ramach których odbiera się świadczenia rodzinom, w których nie szczepi się dzieci. Pomysł ten popiera m.in. Stefan Niesiołowski, poseł PSL-UED oraz profesor nauk biologicznych.

Odbieranie 500 plus nieszczepionym dzieciom? Niesiołowski "za"

- To bardzo dobry pomysł. Trzeba chronić społeczeństwa przed idiotami - stwierdza dodając, że "poszedłby jeszcze dalej" i zakazał nieszczepionym dzieciom przekraczania granicy. - To oraz bodziec ekonomiczny, czyli zabranie 500 plus z pewnością by pomogło wyplenić te idiotyzmy - mówi.

Z kolei Bartosz Arłukowicz, przewodniczący sejmowej komisji zdrowia przyznaje, że od odbierania świadczeń ważniejsza jest edukacja. - Jeżeli w Polsce liczba nieszczepionych dzieci będzie w dalszym ciągu się powiększać, to z pewnością czeka nas wszystkich poważna debata na temat, np. dostępu do placówek przedszkolnych i szkolnych. Nie można narażać zdrowia i życia większości dzieci przez nieodpowiedzialne decyzje innych rodziców - mówi dziennikowi Arłukowicz.

Co ciekawe "Super Express" podaje, że projekt ustawy "dotyczący ograniczenia dostępu dla nieszczepionych dzieci do instytucji opiekuńczo-wychowawczych" już powstał. Zwróciliśmy się do Centrum Informacyjnego Sejmu z pytaniem, czy ma jakiekolwiek informacje na temat tego typu projektu ustawy. Czekamy na odpowiedź.