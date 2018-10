Wyż Wiktor nad Polską. To już ostatni tydzień złotej, polskiej jesieni [POGODA]

Prognozy pogody pokazują, że wyż Wiktor, odpowiedzialny za ciepłą i piękną pogodę nad naszym krajem, pozostanie w Polsce jeszcze do końca tygodnia.

Wyż Wiktor chroni nas przed zimnem. Do końca tygodnia będzie słonecznie i ciepło

Wyż Wiktor kieruje w stronę Polski ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego, dzięki któremu możemy cieszyć się złotą, polską jesienią. To za jego sprawą do końca tygodnia poranki będą chłodne i rześkie, jednak po południu dominować będzie ciepła, przyjemna temperatura i słoneczna pogoda.

Mapy meteorologiczne pokazują, że do końca tego tygodnia temperatury będą wysokie, a warunki biometeorologiczne bardzo korzystne. We wtorek cała Polska będzie cieszyć się słońcem, dzięki któremu nasze termometry pokażą od 18 do nawet 23 stopni Celsjusza. Podobnie będzie zarówno we środę i w czwartek, chociaż warto podkreślić, że w czwartek na niebie pojawi się więcej chmur, a temperatura nieco spadnie i będzie osiągać wartości od 18 do 21 stopni.

Prognoza pogody. Złota, polska jesień skończy się już niebawem

W najbliższy weekend temperatura spadnie jeszcze bardziej (od 10 stopni na południu Polski do 16 stopni w Polsce Centralnej), a lokalnie zdarzą się także opady. Będzie to znak, że wyż Wiktor rozpoczął dalszą wędrówkę na wschód, co oznacza, że pogoda wyraźnie się popsuje. Od początku przyszłego tygodnia możemy spodziewać się pochmurnych, a nawet deszczowych dni. Prawdopodobnie będzie to koniec tegorocznej złotej, polskiej jesieni.