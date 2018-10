O. Kłoczkowski: Musimy pogrzebać w sumieniu, czy nie zrobiliśmy z papieża pomnika

Dominikanin o. Jan Kłoczkowski wspominał w RMF FM wydarzenia sprzed 40 lat, gdy na papieża został wybrany Karol Wojtyła. Na ulicy miał spotkać "pewnego pijaczka", który rzucił mu się z radością na szyję i powiedział: "Habemus papam".

- Powiedziałem, że proszę pana, o 11 jest msza w Kościele Mariackim i proszę być gotowym. I co się stało? Gdy poszedłem na tę mszę, podchodzi do mnie elegancko ubrany i ogolony człowiek i mówi: To ja byłem tym człowiekiem, już jest wszystko dobrze - opowiadał.

"Musimy pogrzebać w sumieniu, czy nie zrobiliśmy z papieża pomnika"

O. Kłoczkowski stwierdził też w RMF FM, że w Polsce potrzebne jest zastanowienie się nad spuścizną Jana Pawła II. - Myślę, że Kościół w Polsce musi sobie pogrzebać w sumieniu, czy myśmy z papieża nie zrobili pomnika - powiedział, na co prowadzący wtrącił żartem: - Z kremówek.

No, z kremówek. To było cudowne, co on powiedział o tych kremówkach, a potem z tego zrobiono taki szlagier papieski, co jest banalizacją tej sprawy. Trzeba o nim mówić w dalszym ciągu jako o żywym człowieku

- skwitował dominikanin.

Padło też pytanie o oskarżenia wobec Jana Pawła II, że ten miał kryć skandale pedofilskie w Kościele. Według dominikanina należy przede wszystkim pamiętać, że te problemy stały się widoczne w drugim okresie pontyfikatu papieża, gdy ten już był po prostu chorą osobą.