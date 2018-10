Działał w grupie, której członkowie "świętowali urodziny Hitlera". Startuje w wyborach

almagus 28 minut temu Oceniono 5 razy 3

Sojusznik do wynajęcia, pokoje z RUCHu do wzięcia!



Ze wspólnikami Hitlera.

W stronę faszyzmu spoziera.

Niemcy demokratyczne.

Dla niego są tragiczne.

Gloria żołnierzy wyklętych.

Morderców do nieba wziętych.

Za sprawą obłudy kościoła.

Co z ofiarami podoła.

Prezes zdolności gumna.

Zdolność oszustów tłumna.

I te władzy tumany.

Niszczą spokój zastany.

Lud w wiary obronie.

Faszysta na ambonie.

Słowo leci jak kula.

Pogrzeb z udziałem księ-żula.

Smoleńska katastrofa.

Prezes decyzji nie cofa.

Układa PiSdent listy.

I areszt oczywisty.

Przemykasz się chyłkiem.

Życie z dużym wysiłkiem.

Powinność dzwonią dzwony.

Na ile żeś zadłużony!

2016-12-09 almagus