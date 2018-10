Lublin. Są zarzuty i areszt po ataku na Marsz Równości. Napaść na policjantów, pobicie

makary_firsztuk godzinę temu Oceniono 3 razy 3

(...) Jeśli chodzi o kwestie społeczne, homoseksualiści to jedna z najbardziej nielubianych grup w społeczeństwie - do tego stopnia, że większość respondentów jako kolegę z pracy woli alkoholika niż homoseksualistę. Gruzińską prasę zalały teorie spiskowe ostrzegające ludność przed mafią pederastów. Jedyna organizacja w Gruzji, działająca na rzecz osób LGBT, zaczęła wydawać czasopismo Me Magazine w celu polepszenia wizerunku osób LGBT w mediach, jednak gruzińskie media na ogół cenzurują temat homoseksualizmu. W październiku 2007 jeden z uczestników programu Bar-4 dokonał publicznego coming outu. Po interwencji prezydenta Gruzji i Eliasza II został on usunięty z programu. (...)