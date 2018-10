Częstochowa. Ortopeda miał zgwałcić pacjentkę w gabinecie. "Przykra sprawa"

dante_waw godzinę temu Oceniono 8 razy 2

A widzicie przypadki gwaltow zdarzaja sie w kazdym srodowisku...



Teraz oskarzony o gwalt ortopeda dostanie przeniesienie do jakiegos malenkiego powiatowego szpitala na koncu swiata i dalej bedzie mogl gwalcic pacjentki... gdyby jednak sprawa i tam sie rypla zawsze mozna go wyslac na misje medyczna do Afryki....



Po prostu przykladam jedna miare do wszystkich .... tak jak rzadaja srodowiska katolickie...