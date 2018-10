Śmierć Piotra Pawłowskiego. Są wyniki sekcji zwłok. Prokuratura wszczęła śledztwo

Jan Kowalski pół godziny temu Oceniono 8 razy 8

Jeśli przyjechała karetka z lekarzem, to za wydawanie dyspozycji co do czynności medycznych z chorym i ewentualną intubację odpowiada doktor, który sam to powinien zrobić, jeśli sanitariusz nie potrafił.

Wsadzenie rurki w drogi oddechowe?

Teoretycznie zabieg prosty i szybki, ale w praktyce bywa z tym różnie ze względu na uwarunkowania anatomiczne konkretnego pacjenta.

Żywy człowiek, to nie manekin z ćwiczeń, czy pokazów.



Aaaa i jeśli zabieg intubacji się nie powiódł, powinny być zastosowane inne środki zapewniające prawidłową wentylacje oskrzeli (jakaś maska krtaniowa, czy coś)