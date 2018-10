Legnica. Konar przygniótł nastolatka na WF-ie. Są zarzuty wobec nauczyciela

Lekcja wychowania fizycznego, na której doszło do wypadku, odbywała się w Lasku Złotoryjskim w Legnicy. Nauczyciel kazał uczniom klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 9 podnieść konar drzewa. W pewnym momencie odrzucili go i trafili 13-latka. Konar uderzył w jego głowę i przygniótł go.

Uczeń doznał m.in. złamania kości czaszki. Gdy zabrało go pogotowie, był w ciężkim stanie. Lekarze mówili o zagrożeniu życia.

Sprawą zajęła się policja i prokuratura. Teraz, podaje TVN, wuefista usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy narażenia 10 uczniów na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, drugi - nieumyślnego spowodowania u jednego z nich ciężkiego obrażenia ciała. Mężczyzna nie został aresztowany, ale zastosowano wobec niego dozór policyjny. Zawieszono też jego prawo do wykonywania zawodu.