Wielkopolska. Cysterna zderzyła się z oplem na drodze krajowej nr 92. Nie żyje jedna osoba

W poniedziałek ok. 5 rano doszło do śmiertelnego wypadku na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Rokosz pod Słupcą (woj. wielkopolskie). Cysterna zderzyła się z oplem. Kierowca samochodu osobowego zginął na miejscu, kierowca ciężarówki w ciężkim stanie trafił do szpitala - donosi Tvn24.pl.

Wypadek pod Słupcą

Policja wstępnie ustaliła, że kierowca opla corsy nagle znalazł się na pasie, którym poruszała się cysterna przewożąca mleko. Doszło do zderzenia, oba pojazdy wypadły z drogi. Auto dachowało i wypadło na pobocze, a ciężarówka, łamiąc drzewa, zatrzymała się tuż przed jednym z domów po drugiej stronie jezdni.

Kabina kierowcy cysterny była kompletnie zniszczona, strażacy wycinali blachę, by wyciągnąć z niej uwięzionego mężczyznę. Utrudnienia na drodze krajowej nr 92 trwały przez cztery godziny.