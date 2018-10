Poznań. Nie żyje 59-letnia kobieta, ofiara pożaru na Wildzie. Z budynku ewakuowano 50 osób

daretz 12 minut temu 0

Chmmm, kurcze... jesteście gazetą codzienną lokalną, a nikomu nie chciało się skoczyć zrobić zdjęcie? To nawet nie musiał być zawodowy fotograf.

Może nie ma zdjęcia, co by was nie posądzali o gonienie za sensacją? Ten argument to hipokryzja. Gazety są od gonienia za sensacjami bo często są one skutkiem nieprawidłowości.