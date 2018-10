Dwie brutalne napaści na kobiety w Gdyni. "Nie chciał nic ukraść, chciał czegoś innego"

O tym, że w Gdyni w ostatnich dniach doszło do gwałtu i próby gwałtu, poinformowała we wpisie na Facebooku jedna z mieszkanek miasta. Kobieta mieszka przy ul. płk. Stanisława Dąbka i to właśnie tam miało dojść do jednego ze zdarzeń.

"O godzinie 6 nad ranem zostałam zaatakowana w drodze do domu. Napastnik napadł mnie pod klatką, w bloku, w którym mieszkam. Nie chciał nic ukraść, chociaż miał do tego okazję, chciał czegoś innego - dokładnie wiecie, czego. Mi udało się obronić, ale z tego, co dowiedziałam się na policji, inna dziewczyna na Chylonii [dzielnica Gdyni - red.] nie miała takiego szczęścia, została zgwałcona" - napisała kobieta. Dodała, że napastnik to "najprawdopodobniej ta sama osoba".

Komenda Miejska Policji w Gdyni potwierdza, że rzeczywiście doszło do dwóch ataków na kobiety.

- Nasi policjanci prowadzą czynności w sprawie dwóch napaści na tle seksualnym, do których doszło w nocy w piątek nad ranem. Pracują nad ustaleniem sprawcy lub sprawców tych czynów i jak najszybszym zatrzymaniem tych osób. To jest dla nas priorytetowa sprawa - podkreśla w rozmowie z Gazeta.pl kom. Krzysztof Kuśmierczyk.

Funkcjonariusze nie chcą jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy o oba ataki podejrzewają jednego mężczyznę.