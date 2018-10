Długoterminowa prognoza pogody. Jeszcze jeden słoneczny tydzień i co dalej? [POGODA]

Mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazują, że jeszcze przez kilka dni będziemy cieszyć się piękną, słoneczną pogodą. Aż do piątku na niebie będą pokazywać się zaledwie nieliczne chmury, a temperatura będzie osiągać wartości od 18 stopni Celsjusza na Sulwaszczyźnie, aż do 23 na Dolnym Śląsku. Czy w najbliższy weekend pogoda także nam dopisze?

Pogoda długoterminowa - jakie będą ostatnie tygodnie października?

Wszystko wskazuje na to, że od piątku będziemy obserwować ochłodzenie. Niebo zakryje się chmurami, a temperatura spadnie. Na termometrach zobaczymy temperatury od 11 stopni (okolice Koszalina i Jeleniej Góry) do 16 stopni (w Rzeszowie i Przemyślu). W wielu miejscowościach będziemy obserwować także przelotne opady deszczu. W sobotę i niedzielę będzie słonecznie, jednak temperatury zostaną dosyć niskie - nasze termometry wskażą od 11 do 15 stopni.

Kolejny tydzień będzie deszczowy. Długoterminowe prognozy pogody pokazują, że opady wystąpią na terenie całej Polski. Już w poniedziałek 22 października temperatura w niektórych miejscowościach spadnie poniżej 10 stopni - taka tendencja utrzyma się już do końca miesiąca. Niewielką poprawę pogody zaobserwujemy dopiero w poniedziałek 29 października, kiedy nadal będzie chłodno (od 9 stopni w Polsce Centralnej do 13 stopni na południu kraju), ale nie będzie padać.

Jaka będzie zima 2018/19? Prognoza długoterminowa na grudzień, styczeń i luty

Amerykański serwis pogodowy AccuWeather pokazuje, że listopad będzie deszczowy i chłodny. Pierwsze opady śniegu w Polsce zaobserwujemy już za miesiąc. Zbliżająca się zima nie będzie jednak zimą białą - zarówno w grudniu, w styczniu, jak i w lutym nie przewiduje się obfitych opadów śniegu. Meteorolodzy zapowiadają jednak, że tegoroczna zima będzie mroźna.

W pierwszej połowie grudnia będzie ok. 5-6 stopni, zaś w drugiej temperatura spadnie poniżej zera, jednak śniegu prawdopodobnie nie będzie. Amerykańscy synoptycy przewidują, że ostatnie dni grudnia będą zimne (od 1 do -3 stopni), ale słoneczne.

Najmroźniejszym czasem zbliżającej się zimy najprawdopodobniej będzie styczeń - na termometrach nie zobaczymy więcej niż 3 stopnie Celsjusza, a temperatura może spać do minus kilkunastu stopni.