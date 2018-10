Rewolucja na mapie Polski. Centrum kraju nie znajduje się już w Piątku, a w Nowej Wsi (Fot. YouTube Polskie Radio Łódź)

W sobotę geodeci z Honorowego Południka Krakowskiego oznaczyli granitowym cokołem nowy geodezyjny środek Polski. Został przeniesiony o 16 km - z Piątku, który do tej pory by uznawany za centrum kraju, do miejscowości Nowa Wieś koło Kutna w Łódzkiem.

Nowy geodezyjny środek Polski, czyli centroid, znajduje się w gospodarstwie Ilony i Franciszka Piaseckich w miejscowości Nowa Wieś. Pani Ilona w rozmowie z Radiem Łódź żartowała, że czuje się "jak w filmie Barei". - Cały czas przygotowania, ciągle ktoś przyjeżdża, rozstawiają namioty. Czekamy, aż nam zrzucą misia ze słomy na podwórko - powiedziała. Dodała, że współczuje mieszkańcom Piątku, bo "już się pewnie przyzwyczaili". Geodezyjny środek Polski przeniesiony z Piątku do Nowej Wsi Decyzja spotkała się z krytyką ze strony mieszkańców Piątku. - W życiu nam go nie zabierzecie - mówili w sobotę podczas oficjalnego ogłaszania decyzji. Geodeta Mariusz Meus z Honorowego Południka Krakowskiego tłumaczył, że "Piątek nigdy nie był geodezyjnym środkiem Polski". Wyjaśnił, że 50 lat temu nie wzięto pod uwagę morskich wód wewnętrznych i terytorialnych, przez co miejscowość błędnie okrzyknięto centrum Polski. To jednak nie przekonało mieszkańców, którzy odrzucili decyzję Honorowego Południka Krakowskiego. Zarzucili geodetom, że nie przedstawiono im żadnego oficjalnego dokumentu, który potwierdziłby odebranie Piątkowi tytułu centrum kraju. Superksiężyc, zaćmienia i niezwykłe zbliżenia planet. Te zjawiska czekają nas w 2018 roku

