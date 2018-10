Pogoda w niedzielę. Środek października, a ciepło jak w maju. Na zachodzie ponad 20 stopni

Tendencja na razie nie ulegnie zmianie. Pogoda w niedzielę, podobnie jak w ostatnie dni, przyniesie nam dużo słońca i wysoką temperaturę. W ciągu dnia najcieplej będzie na zachodzie.

Pogoda w niedzielę. Nawet 24 stopnie Celsjusza

Temperatura w okolicach Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Leszcza, Wrocławia czy Poznania będzie wahała się w okolicach 23, a nawet 24 stopni. Ciepło będzie tez na Opolszczyźnie i na Śląsku. Im dalej na wschód, tym temperatura niższa, ale nieznacznie. W centrum kraju termometry wskażą ok. 20 stopni, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu czy Podlasiu ok. 18-19 st. - jak na połowę października to nadal bardzo ciepło.

Zachmurzenie będzie małe, rano możemy w wielu miejscach spodziewać się mgły. Wiatr głównie słaby i umiarkowany.

Aktualną pogodę możesz sprawdzić na poniższej mapie: