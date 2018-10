Łazy. Zatrzymano trzeciego mężczyznę, który brał udział w rodzicielskim porwaniu dzieci

rozaliaroyale 12 minut temu 0

informacje na ten temat są co najmniej ubogie . po pierwsze skoro ojciec uprowadził swoje dzieci ( co zgodnie z obowiązującym prawem nie istnieje ) to wcześniej musiała to samo zrobić matka tych dzieci po drugie z jakiego ( na podstawie jakiego) art. kk został ten mężczyzna / mężczyźni zatrzymani skoro jedynym wykroczeniem w tym zdarzeniu ( nie przestępstwem ) było uszkodzenie pojazdu uczestniczącego w ruchu?