Jaki pokazał rezygnację z członkostwa w partii. A po tym odjechał autokarem PiS

Ten człowiek kompletnie odjechał. Dlaczego konsekwentnie nie przyjmuje do wiadomości, że brakuje mu zarówno wykształcenia (nie tego wyniesionego z podstawówki, ale tego "czegoś", co daje najbliższe otoczenie, w którym się dorasta) i zwykłego rozumu, zwanego też IQ?



Jaki, przepraszam, ale jesteś żałosny. Masz ambicje, wiem. Ale osiągnąłeś i tak więcej, niż mogłeś.

Sky is the limit. Ziobro is the limit - pogódź się z tym. Wyhamuj.

Do Wawy pasujesz jak szpilki do waciaka.