merlin75 godzinę temu Oceniono 5 razy -1

Jak rodzic może porwać własne dziecko? KOLEJNY przykład jak sądy głupimi wyrokami doprowadzają ojców do desperackich zachowań. To zdarzenie to wielka porażka sądów rodzinnych zdominowanycj przez stare baby uważając że tylko matka ma prawo do opieki a ojciec obowiązek płacenia.