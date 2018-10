Do 20-stronicowego projektu, który ma wyostrzyć zasady, na mocy których wpuszczani są do Sejmu goście, dotarła "Rzeczpospolita". Oficjalnie tworzą go marszałkowie obu izb, w praktyce jednak przygotowują go służby, które podlegają marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu.

Rewolucja w zasadach wpuszczania do

Sejmu

Dziś goście klubów i kół poselskich, delegacje czy eksperci uczestniczący w obradach komisji są wpuszczani do Sejmu na podstawie list imiennych, wystarczy więc, że pokażą straży marszałkowskiej dokument ze zdjęciem dla potwierdzenia tożsamości. Jeśli projekt marszałka Kucińskiego zostanie zaakceptowany, nie będzie to już takie proste.

Według informacji "Rzeczpospolitej" pojawia się tam m.in. informacja o terminie złożenia listy gości w straży marszałkowskiej - ma to być 48 godzin. Oprócz imienia i nazwiska trzeba będzie jeszcze podać adres zamieszkania oraz adres pobytu. Straż marszałkowska nadal będzie miała prawo odmówić gościowi wstępu "w uzasadnionych przypadkach".

Dodatkowo, przestaną obowiązywać dotychczasowe jednorazowe karty wstępu - projekt zakłada, że goście będą eskortowani "od wejścia do budynku do wskazanego na przepustce miejsca w budynku". Będą to mogli zrobić posłowie lub pracownik klubu parlamentarnego przez nich upoważniony.

Za nieodpowiednie zachowanie gości, np. zakłócanie porządku, naruszanie powagi Sejmu czy dobrych obyczajów odpowiadać będą posłowie - będą mogli zostać ukarani czasowym zakazem wprowadzania gości.

Projekt zmian jest uzasadniany powodami formalnymi - ustawą o straży marszałkowskiej i unijnym rozporządzeniem w sprawie danych osobowych, czyli RODO.

Siemoniak: "Sejm stał się fortecą"

Projekt zmian skomentował w Polsat News Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. - Przez trzy lata Sejm stał się terenem zamkniętym, fortecą. Pamiętam czas, kiedy każdy mógł przejść, spacerowali turyści, spacerowały rodziny z dziećmi, pokazywały Parlament. Teraz wszystko jest otoczone płotem - zawrócił uwagę polityk.

Opowiedział też o sytuacji, która zdarzyła się przy okazji ostatniego posiedzenia Sejmu: bez uzasadnienia nie został wpuszczony ekspert, wiceszef ABW, który dzień wcześniej był zgłoszony. - To jest jakaś paranoja. Widać to w samym Sejmie. Korytarz, w którym ma swój gabinet marszałek Sejmu, został zasłonięty kotarą - mówił Tomasz Siemoniak. - Parlament, który był świątynią demokracji, jest kompletnie zamykany. To jest prawda o obecnej władzy. Ona się po prostu boi ludzi - dodał.