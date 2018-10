Atak w szczecińskim sądzie. Mężczyzna ranił strażnika siekierą. Miał też kanistry z benzyną

Jak informuje lokalny portal gs24.pl, do ataku doszło około godziny 10.00. Mężczyzna, którego wiek szacuje się na 40-45 lat, wszedł do budynku sądu i siekierą zaatakował strażnika. Ranił go w bark.

Następnie wrócił się po dwa kanistry wypełnione benzyną. Nie wiadomo, czy chciał podpalić budynek sądu.

Został jednak obezwładniony przez dwóch przypadkowych mężczyzn przebywających w sądzie. Chwilę później na miejscu pojawili się policjanci.

Jak powiedziała nam nadkomisarz Alicja Śledziona, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, napastnikiem jest 43-letni mieszkaniec Szczecina. - Mężczyzna jest zatrzymany, prokuratura została powiadomiona o zdarzeniu Trwają ustalenia i wyjaśnienie, co spowodowało zdarzenie - informuje nadkom. Śledziona. - Dwa kanistry zostały zabezpieczone przy mężczyźnie, kilka innych w jego pojeździe - dodała. Nieoficjalnie, z informacji dziennikarki RMF Anety Łuczkowskiej opublikowanej na Twitterze, mówi się, że było ich siedem.