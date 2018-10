Robert N., pseud. "Frog" został przesłuchany. Siedem policyjnych zarzutów

dziadekjam pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

"Robert N. ma zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez sąd, jednak we wrześniu policja zatrzymała go podczas prowadzenia luksusowego auta. Robert N. ma na swoim koncie ponad 100 wykroczeń, za które był wielokrotnie skazywany. Posiada m.in. wyrok za wywołanie niebezpieczeństwa w ruchu lądowym, za co maksymalnie można otrzymać wyrok w wysokości ośmiu lat pozbawienia wolności."

To ile musi mieć wykroczeń na swoim koncie, żeby go wreszcie skazano?