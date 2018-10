Sąd Apelacyjny uchylił wyrok ws. zakazu Marszu Równości w Lublinie. Prezydent apeluje do policji

O zakazie marszu równości w Lublinie informowaliśmy już wcześniej. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk zakazał na początku tygodnia Marszu Równości, a także kontrmanifestacji, które miały się odbyć w najbliższą sobotę. Zdaniem prezydenta manifestacje mogły zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców miasta.

Marsz Równości w Lublinie się odbędzie

W piątek Sąd Apelacyjny w Lublinie zdecydował o uchyleniu decyzji o zakazie organizacji I Marszu Niepodległości w Lublinie, który miał odbyć się w sobotę. Decyzja dotyczy również kontrmanifestacji, którą planowano na ten sam dzień.

"Sąd Apelacyjny w Lublinie w całości poparł stanowisko Adama Bodnara w kwestii zażalenia na zakaz Marsz Równości - poinformowała dziennikarka Anna Gmiterek-Zabłocka, która była przy ogłoszeniu wyroku.

W uzasadnieniu swojej decyzji poinformowano, że "niedopuszczalne jest zakazywanie zgromadzenia z powodu reakcji jego przeciwników".

Prezydent Lublina apeluje do policji

Po ogłoszeniu wyroku Sądu Apelacyjnego prezydent Żuk zorganizował konferencję prasową. Zaapelował podczas niej do policji o zapewnienie uczestnikom marszu bezpieczeństwa.

- Cała odpowiedzialność związana z bezpieczeństwem spada na policję. Będziemy oczekiwali pełnego zabezpieczenia i ochrony uczestników. My jako urząd miasta zrobimy ze swojej strony wszystko, aby pomóc - mówił Krzysztof Żuk.

Dodał, że wzmożenie powinno objąć także moment po przemarszu. - W większości miejsc śródmieścia mamy kamery, które będziemy dokładnie monitorować - zapewnił Żuk.

Prezydent chciał zakazać Marszu Równości w Lublinie

We wtorek prezydent Lublina Krzysztof Żuk - członkiem PO i szefem jej struktur w regionie- zakazał organizacji I Marszu Równości, twierdząc, że może dojść do konfrontacji jego uczestników z uczestnikami kontrmanifestacji środowisk prawicowych. Policja w opinii dla prezydenta przyznała, że może dojść do tarć, ale służby są gotowe do zapewnienia bezpieczeństwa w mieście.

Organizatorzy obu marszów mogli odwołać się od decyzji prezydenta do Sądu Okręgowego w Lublinie w ciągu 24 godzin od jej udostępnienia. Organizatorzy skorzystali z tej możliwości. W środę Sąd Okręgowy w Lublinie postanowił nie uwzględnić odwołania organizatorów Marszu Równości od zakazu, który wydał prezydent miasta Krzysztof Żuk. Sąd podtrzymał też zakaz wydany dla kontrmanifestacji.

Dopiero piątkowa decyzja Sądu Apelacyjnego uchyliła wyrok ws. zakazu marszu. Oznacza to, że w sobotę ulicami Lublina będzie mógł przejść I Marsz Równości.