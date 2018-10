Towarzystwo Dziennikarskie przygotowało raport dot. "Wiadomości": "Prezes TVP łamie prawo"

Towarzystwo Dziennikarskie, pod okiem Andrzeja Krajewskiego, przez dwa tygodnie od 24 września do 7 października badało główne wydanie "Wiadomości" pod kątem materiałów dotyczących wyborów lub w jakiś sposób z nimi powiązanych zamieszczonych w serwisie. Policzono m.in. liczbę setek poświęconych politykom poszczególnych partii oraz liczbę materiałów dotyczących miast.

Ponad 70 proc. czasu dostają w TVP politycy PiS

Jak wynika z analiz Towarzystwa, 73 proc. setek w okresie dwóch tygodni stanowiły wypowiedzi kandydatów partii rządzącej w wyborach samorządowych. Politykom PO przyznano zaledwie 22 proc. czasu. Zazwyczaj są to wypowiedzi odpierające ataki polityków PiS. Wypowiedzi własne kandydatów PO są umieszczone w kontekście opinii polityków partii rządzącej i komentatorów, którzy wyraźnie popierają PiS. Kontrę stanowi też tekst redakcyjny czytany z offu.

Prawie 3/4 bezpośrednich wypowiedzi w 'Wiadomościach' TVP to wypowiedzi polityków PiS Źródło: Towarzystwo Dziennikarskie

Warszawa jest faworyzowana

Najwięcej uwagi - bo 44 proc. czasu - w materiałach dotyczących wyborów, poświęcone jest Warszawie i dwóm kandydatom tam startującym - Patrykowi Jakiemu i Rafałowi Trzaskowskiemu. Jaki przedstawiany jest jako szef komisji ds. reprywatyzacji, a jego spotkania są pokazywane w sposób obszerny i entuzjastyczny. Tymczasem Trzaskowski, jak pisze Towarzystwo Dziennikarskie, "jest chłopcem do bicia i obrzydzania: słowem, obrazem i insynuacją, podobnie jak jego partia".

Najwięcej jest materiałów "pobudzających dumę narodową"

Przygotowujący raport podzielili materiały związane z wyborami na sześć kategorii. Pozytywka miał to być materiał pozytywny dla rządzących, utrwalacz miał utrwalić pozytywkę, aby została lepiej zapamiętana przez widzów, zohydzacz miał skompromitować i zohydzić przeciwnika politycznego. Pobudzacz miał budzić uczucie dumy narodowej, zawijacz to wiadomość negatywna opakowana w wiadomość pozytywną i w końcu odpór, to atak odpowiadający na informację negatywną.

Z analizy wynika, że najwięcej było pobudzaczy, zohydzaczy i pozytywek.

Najwięcej było w TVP materiałów, które miały pobudzić w odbiorcach dumę narodową Źródło: Towarzystwo Dziennikarskie

"Kij bejsbolowy na opozycję"

Monitorujący doszli do wniosku, że "Wiadomości budują dumę narodową, podkreślają patriotyczną tradycję, rozbudzają lęki przed imigrantami, przeciwstawiają Polskę biurokratom z Brukseli". Według nich serwis informacyjny TVP jest "kijem bejsbolowym na opozycję i tubą sukcesów Mateusza Morawieckiego".

Towarzystwo Dziennikarskie zwraca szczególnie uwagę, że "Wiadomości" codziennie łamią ustawę o radiofonii i telewizji, a odpowiedzialność za to ponosi prezes TVP Jacek Kurski. Przyznaje on otwarcie, że "wyważenie i pluralizm nie powinny być rozliczanie na poziomie TVP, tylko w bilansie wszystkich wiodących mediów elektronicznych w Polsce". Jak twierdzi Towarzystwo, Jacek Kurski przyznaje się w ten sposób do łamania prawa i tego, że czuje się w tej sytuacji bezkarny.

Towarzystwo Dziennikarskie podpowiada, jakie kroki prawne można podjąć w tej sytuacji i zachęca do składania skarg do KRRiT oraz pozywania w trybie wyborczym i o naruszenie godności.

Prof. Wiesław Godzic: W "Wiadomościach" przekaz jest propagandowy

Choć prof. Wiesław Godzic, medioznawca SWPS, nie uważa, żeby monitoring Towarzystwa Dziennikarskiego wnosił coś nowego, ale zgadza się z jego wnioskami. - "Wiadomości" prezentują dyskurs z jednej strony. To nie ma nic wspólnego z tzw. balansowaniem dziennikarskim w przedstawianiu racji obydwu stron. To jest po prostu przekaz propagandowy, w którym znajdziemy wyłącznie prorządowe treści. I to trzeba zmienić - powiedział nam prof. Godzic. - Zmiana prezesa jest nieodzowna, jeśli myślimy o innym funkcjonowaniu telewizji publicznej - dodaje, popierając sugestie Towarzystwa dotyczące poniesienia odpowiedzialności przez Jacka Kurskiego.

Centrum Informacyjne TVP przekazało portalowi Press.pl informację, że nie komentuje oświadczenia Towarzystwa Dziennikarskiego. Mimo to, wysłaliśmy do Centrum pytanie z prośbą o komentarz. Czekamy na odpowiedź.