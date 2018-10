Niedziele handlowe 2018. Czy sklepy będą dziś czynne? Biedronka, Tesco, Lidl

Aaaa tak poważnie....

Pozamykane dyskonty spożywcze, to najmniejszy, śmieszny problem.

W każdym wsio-miasteczku jest sklep otwarty w niedziele (nie tylko monopol) i nikt z głodu nie umrze, kotu żarcia też nie braknie, ani dzieciakowi pieluch.



Prawdziwy problem to mają ci, którzy zapierniczają od poniedziałku do soboty po 10 i więcej godzin i ta niedziela jest naprawdę jedynym dniem, żeby coś podłubać w chałupie, garażu, jakiś kubeł farby i wkrętaki kupić, popsutą lodówkę, czy pralkę na nową wymienić, czy choćby jakieś buty i spodnie na tyłek.

A tu władza każe świętować, z rodziną niedziele spędzać:)