Słowacja. Syn zabitego przez Polaków mężczyzny: "Gdyby nie tata, nie byłoby mnie tutaj"

Ch這pak, do kt鏎ego dotarli reporterzy TVN 24, zgodzi si opowiedzie o wypadku, do kt鏎ego dosz這 w ostatni niedziel wrze郾ia. Jak powiedzia, rodzina by豉 wtedy w drodze do pobliskiej 砰liny na S這wacji. - Gdy wyszli鄉y z zakr皻u, zobaczyli鄉y mercedesa. On wyprzedzi jeszcze auto. Za nim jecha這 ferrari, kt鏎e te chcia這 wyprzedzi. Tata zna t drog, wiedzia, 瞠 jest szeroka, 瞠 nawet cztery auta mog si tam zmie軼i. Ale wtedy porsche wbi這 si w ferrari i to by豉 chwila, jak porsche w nas uderzy這 - opowiada Micha Onczo. - Nie by這 gdzie ucieka - stwierdzi.

"Tata wzi掖 to na siebie"

Syn Stefana Onczo od razu po zdarzeniu wybieg z samochodu, 瞠by udzieli tacie pomocy. Nie pami皻a jednak, czy to samo zrobili polscy kierowcy. - Wszystko dzia這 si tak szybko... By這 du穎 ludzi, kt鏎zy pomagali - stwierdzi. - Zobaczy貫m tat, kt鏎y jest zakleszczony. Tylko le瘸 i nic nie m闚i. Wiedzia貫m, 瞠 jest 幢e - przyzna Micha. - Tata wzi掖 to na siebie. Gdyby tego nie zrobi, nie by這by mnie tutaj - doda.

"Nie mam 瘸lu do wszystkich Polak闚"

Syn Stefana Onczo nie wini za wypadek wszystkich Polak闚, ale tych kilku, kt鏎zy 軼igali si na s這wackich drogach. - Pozna貫m w Niemczech wielu Polak闚 i to byli dobrzy ludzie - stwierdzi. Uwa瘸, 瞠 kara wi瞛ienia nie by豉by wystarczaj帷a dla tych, kt鏎zy spowodowali wypadek. - Posiedz kilka lat i b璠zie to samo - stwierdzi. - Chcia豚ym, 瞠by za kar z bliska musieli ogl康a takie wypadki. 疾by zobaczyli, jak to wygl康a z perspektywy ofiary i czemu s winni. Powinni za kar siedzie w szpitalu i patrze na ludzi po takich w豉郾ie wypadkach - powiedzia.

Polscy kierowcy maj na S這wacjifataln opini

Tragedi s zszokowani wszyscy mieszka鎍y miejscowo軼i Orawskie Podzamcze, w kt鏎ej mieszka rodzina Oncz闚. - To straszne, tego nie da si opisa - m闚i reporterom kobieta, kt鏎a zna豉 Stafana Onczo od urodzenia. - Ukara ich i do wi瞛ienia na ca貫 篡cie - doda豉 inna mieszkanka Orawskiego Podzamcza.

Jak si okazuje, Polacy s znani w okolicy z bardzo szybkiej i niebezpiecznej jazdy. To najcz窷ciej osoby, kt鏎e pracuj z Austrii i na weekendy wracaj do Polski. - Wszyscy Polacy s winni. Ja bym im pozwoli豉 je寮zi 20 km/h. Oni je盥膨 po S這wacji jak wariaci - powiedzia豉 jedna ze spotkanych kobiet.