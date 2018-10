Kraków. Koń ciągnący białą dorożkę upadł pod Wawelem. Przechodnie ruszyli na pomoc

my_kroolik 12 minut temu Oceniono 1 raz 1

To, co jeździ po Krakowie, to nie są żadne dorożki. To są wielkie i niesłychanie ciężkie karety, kompletnie nie dopasowane zresztą do historii miejsca. Od dawna uważam, że wykorzystywanie czegoś takiego, jest nieporozumieniem. Gdyby zamiast takiej landary, była prawdziwa dorożka, konie raczej nie byłyby przeciążane. Rynek i Droga Królewska przebiegają po płaskim terenie, to nie jest droga do Morskiego Oka.