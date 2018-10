Niedziele handlowe - październik 2018. Czy jutro będziemy mogli zrobić zakupy bez przeszkód?

Z jej treści wynika, że w dniu jutrzejszym wypada niedziela niehandlowa - zarówno supermarkety, jak i sklepy odzieżowe czy budowlane będą zamknięte. Nie zrobimy zakupów w Biedronce, Lidlu czy w Tesco, ale jeżeli zabraknie nam mleka, prawdopodobnie w najbliższej okolicy znajdziemy kilka sklepów, w których podział na niedziele handlowe i niehandlowe nie obowiązuje.

Niedziele handlowe 2018. Kiedy kolejna niedziela handlowa?

Kalendarz niedziel handlowych na ten rok pokazuje, że w każdym z miesięcy tego roku wypadają dwie niedziele handlowe. Jedną z październikowych niedziel handlowych mamy już za sobą - był to dzień 7 października. Kiedy wypadnie następna niedziela handlowa? Na to, żeby zrobić zakupy w niedziele poczekamy jeszcze dwa tygodnie, do 28 października

Niedziele handlowe i niehandlowe. Gdzie można coś kupić w każdą niedzielę roku?

Zakaz handlu w niedziele nie jest zakazem ogólnie obowiązującym - w ustawie o ograniczeniu handlu wymieniono 32 typy sklepów, które mogą być otwarte zarówno w niedziele handlowe, jak i niehandlowe. Są to m.in. apteki, piekarnie, kwiaciarnie, stacje benzynowe, punkty pocztowe, a także niewielkie sklepy spożywcze czy wielobranżowe, w których w niedziele to właściciel staje za ladą.