Nie będzie Marszu Równości w Lublinie. Sąd podtrzymał zakaz. "Zapraszamy na spacer"

pisus.syfilisus 3 godziny temu Oceniono 21 razy 11

PiS szantażuje Warszawiaków - "jak nie wybierzecie PiSu, to Warszawa nie dostanie pieniędzy". Zastanówmy się, co może być dalej - za pół roku czy rok PiS może powiedzieć, że jak Obywatele nie zrobią co chce kaczy reżim, to oni np. odetną miastu prąd, wodę albo wprowadzą stan wojenny. To są rzeczy nie do pomyślenia w cywilizowanym kraju. PiSowska ciemnota atakuje z każdej strony - antyszczepionkowe debaty w Sejmie, płaskoziemcy zakładają partię, jasnowidz Jackowski w kolorowej prasie prognozuje pogodę (zamiast meteorologów) ... PiS to prymitywne zło i ciemnota - niebawem wybory - wybierz mądrze!