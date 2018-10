Raport stowarzyszenia Iustitia: 90 proc. sędziów uważa, że niezależność sądownictwa jest zagrożona

janrobin2015 godzinę temu Oceniono 11 razy 5

Niezly dowcip ta ankieta. 15% czlonkow organizacji ktora jest przeciwko jakimkolwiek zmiana w systemie sprawiedliwosci. Ok 50 osob doswiadczylo bezposrednich naciskow politycznych czyli jak rozumiem te 50 osob zlozylo doniesienia do prokuratury lub co najmniej udali sie do TVN lub innych zaprzyjaznionych mediow aby o tym opowiedziec. Nic takiego sie nie wydarzylo? Czyli co ci co wypelniali ankiety klamali czy ci co analizowali? W kazdym przypadku fake news.

To tak jak by taka sama ankiety zrobic wsrod czlonkow PiS - odpowiedzi oczywisice odwrotne wartosc merytoryczna tak jak powyzszej ankiety - zadna.