Śledztwo ws. śmierci prezesa Fundacji Integracja. Mógł paść ofiarą błędu medycznego

oelefante 4 godziny temu Oceniono 7 razy 7

Przed 5 laty WHO odrzuciło polskie statystyki dot. przyczyn zgonów, bo uznało, że kilkadziesiąt procent polskiej dokumentacji medycznej i aktów zgonu nadaje się na papier toaletowy. To, co lekarze wypisują w dokumentach, to tak, jakby napisać, że "przyczyną zgonu była śmierć".