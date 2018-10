Ile kosztowała repolonizacja kolejki na Kasprowy Wierch? Szef KPRM: Za godziwą kwotę, nie znam jej

monoekann 17 minut temu Oceniono 4 razy 4

Wiadomo, gość rozdający bilety na Kler to odrażający przykład kupowania głosów i zagrożenie dla demokracji - napis KONSTYTUCJA to wywrotówka która powinna być karana przepadkiem majątku na 3 pokolenia plus i minus oraz 'pokoleniowym' łagrem (na wzór korei północnej).

'repolonizacja' za gruby hajs, 500,300,600,800 plus, groźby że tam gdzie nie wygra PiS tam zostaną obcięte fundusze na infrastrukturę - to zwykłe dbanie o Państwo wielmożnych dobrych Panów i nadchodzące wybory samorządowe nie mają z tym nic wspólnego. Ot, zbieg okoliczności.