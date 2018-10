Łódzkie. Dwa pożary składowisk śmieci. Wybuchły jednego dnia. Ostrzeżenia dla mieszkańców

june-of-44 3 godziny temu Oceniono 12 razy 8

Niech natychmiast jedzie tam Mateusz. Niech stanie na skrzynce po nieskupowanych w Polsce jabłkach, niech wyciągnie swój długi spracowany palec i niech głosem pełnym gomułkowskiej mądrości oczaruje tłum ciemniaków "To ONI, to ICH wina, to ONI nie zrobili, a ja zrobię."

To z NIMI Mateusz jadałeś frykasy w "Sowie & Przyjaciele". Zapomniałeś? Odsłuchaj nagrań "socjalisto" Kaczyńskiego.