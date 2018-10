Pogoda w środę. Przed nami słoneczny dzień, ciepło zwłaszcza na Dolnym Śląsku

Pogoda w środę powinna być niemal równie przyjemna, co w miniony weekend. Ostatnie dwa dni przyniosły chwilowe ochłodzenie, jednak od środy temperatura w ciągu dnia będzie wyższa.

Najcieplej będzie na południowym zachodzie Polski. W okolicach Wrocławia termometry mogą pokazać nawet 22 stopnie Celsjusza - wynika z prognozy na serwisie windy.com. Około 20-21 stopni możemy spodziewać się od Częstochowy, przez Łódź i Poznań po Szczecin. Dalej na wybrzeżu będzie już chłodniej. W Warszawie i Krakowie powinno być około 18 stopni, zaś najchłodniej będzie w okolicach Rzeszowa - ok. 15 stopni. Warto pamiętać, że temperatura szybko spada po zmroku. Wieczorem będzie od ok. 15 stopni na zachodzie Polski do 10, a nawet 7 stopni na wschodzie.

Jedynie rano w niektórych obszarach będzie niewielkie zachmurzenie, a po południu nad praktycznie całym krajem niebo będzie bezchmurne. Nigdzie nie powinno padać.

Ciśnienie będzie wysokie i wyniesie od 1026 hPa w zachodniej części kraju do 1028 hPa na wschodzie. Według prognozy pogodynka.pl dzięki łagodnym temperaturom i dobrej pogodzie biomet będzie korzystny.

Zobacz prognozę na interaktywnej mapie: