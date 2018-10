Poznań. Z jeziora Rusałka wyłowiono zwłoki kobiety. To zaginiona 46-latka

Jezioro Rusałka w Poznaniu (By MOs810 - Praca własna, CC BY-SA 4.0)

We wtorek z jeziora Rusałka w Poznaniu wyłowiono ciało. Okazało się, że to 46-letnia mieszkanka Piątkowa, która w niedzielę wyszła na mszę i nie wróciła do domu.

