Lublin: prezydent Krzysztof Żuk zakazał organizacji Marszu Równości

xynat 3 godziny temu Oceniono 9 razy 7

Policmajstry wystraszali się wpisów na faszystowskich forach? To doopy a nie policjanci. Po to mają pałki, paralizatory i broń gładkolufową aby nie dopuścić do zadymy. Po prosty pis-licja ma takie wytyczne a samej góry aby nie dopuszczać do zgromadzeń, które nie podobają się czarnej mafii.