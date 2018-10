Nie żyje Henryk Dzido. Były przewodniczący Ruchu Społecznego Solidarność

antirussia81 3 godziny temu Oceniono 7 razy 3

Co by nie mówić o ludziach z Samoobrony, oni przynajmniej zdawali sobie sprawę z tego, kim są i co sobą reprezentują. Wiedzieli, że wchodząc do parlamentu, złapali Boga za nogi - dlatego w większości siedzieli cicho, nie wychylali się, a ich aktywność sprowadzała się do pobierania poselskich pensji.

Za to zbuntowane chamstwo z PiS (Tarczyński, Pawłowicz i reszta tej zgrai) nie przegapi żadnej okazji do tego, by otworzyć gębę i wylać z siebie potok intelektualnych wymiocin.