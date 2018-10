Niedziele handlowe 2018. Czy zbliżająca się niedziela to niedziela wolna od handlu?

Niedziele handlowe stały się częścią naszej rzeczywistości w marcu tego roku. Od tamtej pory musimy pamiętać albo sprawdzać, czy zbliżająca się niedziela jest niedzielą handlową, czy też nie. Jak to jest w tym tygodniu?

Niedziele handlowe - październik 2018. Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niedziele handlowe w 2018 roku wypadają dwa razy w miesiącu. Z reguły są to pierwsza i ostatnia niedziela miesiąca, za wyjątkiem tych miesięcy w czasie których obchodzimy Boże Narodzenie bądź Wielkanoc. Czy w takim razie 14 października to niedziela handlowa? Odpowiedź brzmi: nie. Na najbliższą niedzielę handlową będziemy musieli poczekać do końca miesiąca, a więc do 28 października.

Niedziela niehandlowa a zakupy. Gdzie można coś kupić pomimo zakazu?

Ograniczenie handlu w niedziele dotyczy tylko niektórych branż. Zakaz ten widoczny jest najbardziej w supermarketach - niektóre z nich, np. sklepy sieci Lidl czy Biedronka, są czynne dłużej w inne dni tygodnia. Podział na niedziele handlowe i niehandlowe nie jest jednak istotny dla pracowników 32 branż. Oznacza to, że bez względu na to, czy w danym tygodniu wypada niedziela handlowa czy też nie, możemy coś kupić m.in. w aptece, kwiaciarni, piekarni, na stacji benzynowej czy też w placówce pocztowej.