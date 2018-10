Pogoda we wtorek. Dużo słońca i wysoka temperatura. Na zachodzie nawet 20 st. C

W ostatnich dniach nie mamy co narzekać - od piątku jest ciepło i słonecznie. Nie zapowiada się, by pogoda uległa znaczącej zmianie we wtorek.

Pogoda we wtorek. Na zachodzie 20 st.

Najwięcej powodów do radości będą tego dnia mieli mieszkańcy południowo-zachodniej Polski. W województwach lubuskim, śląskim, dolnośląskim i opolskim temperatura wyniesie ok. 20 st. Celsjusza. Chłodniej będzie na północy kraju. W województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim termometry wskażą ok. 15-16 stopni. Podobnie będzie na wschodnich krańcach Polski.

Dosyć ciepło (ok. 18-18 st.) będzie natomiast w centrum i na południu kraju. Wtorek będzie raczej słoneczny i nie przewiduje się na ten dzień opadów deszczu.