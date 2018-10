Duma i Nowoczesność miała być zdelegalizowana. Cały czas dostaje pieniądze z odpisów podatkowych

ercu pół godziny temu Oceniono 16 razy 4

Ludzie utrzymuja wariatów pośrednio, tych w szpitalach i bezposrednio za pomocą dotacji tych co lubia Hitlera i cała tą nacjonalistyczna chałastrę. Zmiany w prawie podatkowym mogą doprowadzić do tego, że 1% będzie rozdawany przez rząd, wtedy ci mali hitlerowcy wyjdą z lasu. Jeśli tego nie akceptujecie idźcie na wybory i głosujcie PRZECIWKO PiS. PiS to nacjonalizm w wydaniu hitlerowskim.