Kiedy wypada Dzień Nauczyciela 2018? Dzień Edukacji Narodowej - czy uczniowie odbiorą dzień wolny?

Dzień Nauczyciela to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które co roku obchodzimy w ten sam dzień, czyli 14 października. W ten dzień w szkołach organizowane są różnego rodzaju uroczyste akademie, a uczniowie dziękują nauczycielom za wkład w ich edukację i rozwój.

Dzień Nauczyciela - dlaczego obchodzimy to święto?

Dzień Edukacji Narodowej nazywany potocznie Dniem Nauczyciela został ustanowiony w 1972 roku. Upamiętnia on rocznicę stworzenia Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta. KEN została powołana w dniu 14 października, dlatego rokrocznie Dzień Nauczyciela obchodzimy właśnie w ten dzień.

Dzień Edukacji Narodowej 2018. Czy Dzień Nauczyciela to dzień wolny od lekcji?

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela, jest zgodnie z przepisami dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, a nie dniem wolnym od szkoły czy od pracy.

Szkoły, w zależności od placówki, zaplanowały uroczyste obchodzenie dnia nauczyciela 12 lub 15 października. W jednym z tych dni odbędą się zatem uroczyste wydarzenia i apele. Dzieci nie odbiorą wolnego.

Życzenia od polityków

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzenia nauczycielom złożył oficjalnie Marszałek Sejmu. W Kancelarii Premiera wczoraj odbyła się uroczystość, podczas której zasłużeni nauczycieli otrzymali odznaczenia, medale i inne nagrody oraz tytuł Honorowego Profesora Oświaty.

Marek Kuchciński, w liście do nauczycieli, podkreślał, jak wielką rolę odgrywają oni w niesieniu wiedzy, ale również kształtowaniu postaw młodych Polaków. Skierował on także wyrazy uznania do tych, którzy spełniają „tę niełatwą, dydaktyczną misję”.

Anna Zalewska również zabrała głos. W swojej przemowie połączyła ona sens pracy nauczycieli z tegoroczną setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.