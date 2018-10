W Sejmie trwa spotkanie ws. pedofilii w Kościele. Wśród propozycji specjalna komisja

dante_waw 5 godzin temu Oceniono 10 razy 10

Episkopat powola z rzadem Komisje Majatkowa... bedzie to komisja gdzie kosciol bedzie wskazywal wybrane nieruchomosci nalezace do panstwa przeznaczone do sprzedazy na poczet odszkodowan dla ofiar ksiezy pedofilow... strone kosciola bedzie reprezentowal byly UBek...