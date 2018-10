Wypadek na autostradzie A4. Zderzyło się siedem ciężarówek i auto osobowe. Nie żyje jedna osoba

janrobin2015 6 godzin temu Oceniono 11 razy 7

Od jakiegos czasu jezdze ta droga w miare regularnie i to co tiry tam wyprawiaja to tragedia. Znaki zakazu tylko troche poprawily sytuacje. Jazda w konwojach to normalka. Policja cale te konwoje powinna sciagac z drogi i ladowac mandaty. Na calej tej drodze powinien obowiazywac bezwzgledny zakaz wyprzedzania przez samochody ciezarowe i autobusy. O tych ostatnich niewiele sie mowi a to co wyczyniaja to jest czasem gorsze niz ciezarowki.

Kamery na calej dlugosci oceniajace odstep i szybkosc.

Odleglosc powinna wynosic polowe szybkosci czyli w przypadku tirow jadacych 80 km/h - 40 metrow. Polskie przepisy tez powinny sie zmienic aby nie zostawiac pola do interpretacji jak jest obecnie.

Piwinna tez byc zmadowana kontrola nie przez dzien- dwa ale przez miesic przynajmniej. Brakuje ludzi i sprzetu? To zatrudnic np. 20 osob, kupic sprzet i po miesiacu wszystko sie zwroci z mandatow. Trzeba chciec.