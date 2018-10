Niedziele handlowe 2018. Czy 14 października będziemy mogli zrobić zakupy?

Z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele wynika, że 14 października nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że zamknięte będą zarówno supermarkety, np. Biedronka, Lidl czy Tesco, ale także większość sklepów znajdujących się na terenie galerii handlowych.

Niedziele handlowe - październik 2018. Kiedy wypada następna niedziela handlowa?

Zgodnie z kalendarzem niedziel handlowych na rok 2018, niedziele handlowe wypadają dwa razy w miesiącu. Są to zazwyczaj pierwsza i ostatnia niedziela miesiąca, co oznacza, że na kolejną niedzielę handlową będziemy musieli poczekać jeszcze ponad dwa tygodnie, do 28 października.

Niedziele handlowe i niehandlowe. Kogo nie obowiązuje zakaz handlu w niedziele?

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele zawiera listę 32 typów sklepów, które mogą być otwarte zarówno w niedziele handlowe, jak i niehandlowe. Są to m.in. apteki, piekarnie, kwiaciarnie, sklepy z pamiątkami czy z dewocjonaliami. Zarówno w niedziele handlowe, jak i niedziele niehandlowe możemy zrobić zakupy także na stacjach benzynowych, w punktach pocztowych, a także w tych sklepach, w których w niedziele sprzedaje sam właściciel. Zakaz handlu w niedziele nie dotyczy także punktów gastronomicznych, instytucji kultury oraz przedsiębiorstw z branży turystycznej.